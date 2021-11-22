因周末傳出日本政府有意釋出原油儲備以協助平穩油價的消息，加上歐洲又傳出一波疫情引發石油需求疑慮，22日（周一）油價應聲下挫，延續上周五沉重跌勢。

台灣時間周一上午10時半左右，美國西德州中級原油1月期價下挫0.52美元或0.68％至每桶75.42美元。布蘭特原油1月期價下挫0.62美元或0.79％至每桶78.27美元。

上周五兩大原油指標皆重挫3％。

日本共同社報導，日首相岸田文雄上周六提及，他已準備因應美方要求釋出緊急庫存，以協助穩定飆漲的油價。