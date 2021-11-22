一名剛分發到金防部某守備大隊的軍事訓練役男，18日在進行操課時疑似打瞌睡遭班長發現，在冷風中被帶到一旁要求士兵脫下外套、解開衣物抱冰塊，實施「中暑緊急處置訓練」，經舉報後，陸軍認為幹部有假借訓練之名行不當管教之實，陸軍司令徐衍璞震怒，包括金防部守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部重懲調職，涉案人送交法辦，引發熱議。軍中人權促進會會長陳碧娥質疑，這種「株連九族」的重殺令，符合比例原則嗎？且這樣的連坐到底為何？要做給誰看？

軍中人稱「黃媽媽」的陳碧娥，19日在臉書貼出相關報導，表示這則新聞震撼了所有國軍領導軍官幹部的心，雖此案件該班長是涉及了不當管教，若涉法該移送司法就移送、該汰除就汰除，可罪不及「株連九族」吧。

陳碧娥說，各高層長官一再提升嚴刑峻罰的命令，並要問國防部長邱國正、陸軍司令徐衍璞，軍紀事件到底減了多少？這種「誅連九族」的重殺令，符合比例原則嗎？這樣「株連九族」的連坐，打擊了多少領導軍官幹部的士氣？這樣的操作不覺得會加強留劣汰優的速度嗎？

陳碧娥今（22）日於臉書再次提出質疑，這是立威、殺雞儆猴嗎？「株連九族」、「斬立決」的執行讓旁觀的人震驚、害怕，且人心惶惶，是高明的懲處嗎？若只是拔官調離主官職，可辯為合理調職，因為沒有記過處份，所以無法申訴，而莫名其妙被斬之人儘管死不瞑目又如何。

據了解，軍事訓練役要下部隊前，陸軍已向部隊宣導4個月，徐衍璞亦多次去基層說明，當面訓令，嚴禁發生不當管教情事。

陸軍金門防衛指揮部表示，所轄吳姓士官日前擔任授課教官期間，疑對鍾姓二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，19日已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。

金防部強調，陸軍嚴禁「以訓練為藉口、行懲罰之實」，該部對違失行為絕不寬貸，並檢討相關督管人員疏責；另援引為例，持恆強化官兵法紀觀念及內部管理，嚴肅部隊紀律。