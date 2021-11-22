鈺太(6679)第四季D-MIC(數位麥克風)出貨量可望與第三季持平，表現淡季不淡，展望明年第一季，以目前訂單能見度來看，該趨勢將維持，且隨著應用面、需求持續成長下，將帶動D-mic出貨量穩定攀升，有利於毛利率，鈺太在產品持續朝往高階品項發展下，法人預估，鈺太明年毛利率將維持成長2~3個百分點、營收也將續增20%，鈺太今股價開高走高，大漲5.5%，股價最高達385元。

鈺太以訂單能見度來說，全年營收可望成長逾3成，在毛利率方面，鈺太仍將維持未來可逐年增加2~3個百分點，就以2021年與2020年相較，2020年上半年毛利率為33.7%，今年上半年已達40%，較預期佳，下半年在價格持平且產品組合仍佳下，毛利率亦可維持，全年將有機會達40%。鈺太明年營運目標為營收將成長20%，在預期產品持續朝高階品項發展下，毛利率將維持成長2~3個百分點之目標。

在疫苗施打、全球經濟回復下，第三季起市場對Chormebook銷售疑慮升溫，鈺太主要營收占比高達7成來自NB，但對於Chormebook下滑感受不大，主要是因對於筆電廠商而言，部分料號在Chromebook或其他非Chromebook是相同的，以目前的狀況來看，筆電生產商應是將部分已拉貨之Chromebook之零組件轉為生產消費性或商業機種，整體客戶的需求量仍維持穩定。

在非筆電領域上，鈺太的D-Mic(數位麥克風)目前不只應用在NB，在手機、TWS(無線藍芽耳機)、智慧音箱、TV、汽車、遊戲機及跑步機等都看到成長機會，以往D-MIC大部分用在NB，但今年已有部分產品逐漸從A-MIC轉為D-MIC，包括原預期TV仍將使用A-MIC，但近月客戶拉貨量持續攀升，在智慧音箱非蘋品牌，如小米、京東等仍以A-MIC為主，但今年有轉為D-MIC設計之趨勢，此外，鈺太TWS的客戶主要仍採用A-MIC，但今年也有些已轉至D-MIC設計，未來單顆產品所帶來的營收將成長3倍。

鈺太現在主要的應用還是在NB，佔營收比重約70%，第三季D-mic出貨量約6000~7000萬顆，預計第四季與第三季持平，表現淡季不淡，展望明年第一季，以目前訂單能見度來看，2022年首季將維持此趨勢，2022年D-Mic出貨量將可望超越3億顆。