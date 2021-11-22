車載及AR/VR新興應用逐步成熟，為光學鏡頭產業挹注新動能，玉晶光(3406)及佳凌(4976)分別預期VR及車載鏡頭客戶新訂單將於明年開始放量，亞光在車載鏡頭相關產品出貨亦可望逐步攀高，今天3家公司股價聯袂走高，亞光及佳凌盤中股價同步亮燈漲停。

汽車ADAS及電動車滲透率提升，帶動車載鏡頭需求大躍進，元宇宙概念逐漸成型，推升AR/VR等新應用，也為光學鏡頭產業帶來新契機，玉晶光、亞光及佳凌因佈局AR/VR及車用鏡頭多年，營運可望隨著新應用增溫。

玉晶光總經理郭英理表示，玉晶光在VR/AR耕耘很多時間，一直都有出貨，一般來說，由於VR要偵測眼球、距離及環境，除了大鏡片，還需要6到8顆鏡頭，必須達到客戶要求；目前已看到有些需求上來，我們很看好這一塊，預期明年會開始放量，成為公司成長動能之一，至於AR鏡頭要很小，且可以抗拒熱，跟手機鏡頭要求大致雷同，但又不太一樣，不過AR還需要3年，等到Micro LED技術上來才會有量；由於這些產品難度很高，毛利率正面看待是高的。

佳凌挾公司長期在非球面模造玻璃技術優勢，佳凌在車載ADAS鏡頭及光達鏡頭等佈局逐漸發酵，目前6大自動駕駛系統廠有4家是佳凌的客戶，隨著車用ADAS滲透率提升，近兩年佳凌車載鏡頭出貨量穩定攀升，今年車用佔營收比重已達20%到30%。

今年上半年佳凌車載鏡頭營收約成長50%到60%，下半年受到缺料影響，預估全年增幅約20%到30%，由於美系車廠ADAS高階鏡頭將於明年第1季末開始出貨，佳凌預估，明年車載鏡頭成長幅度將達40%到50%。

亞洲光學為擺脫數位相機衰退壓力，積極擴大產品應用，鎖定3D LiDAR、手機光學連續變焦鏡頭及AR鏡頭等開發新產品，目前車用鏡頭、掃地機器人、運動攝影機等均已見到佈局成果，帶動公司今年營運表現不俗；今年前3季稅後盈餘為10.54億元，年增3.4倍，每股盈餘為3.75元，累計前10月合併營收為169.13億元，年增31.92%，亞光預估，全年業績有機會創下14年來新高。