央行總裁楊金龍今（22）日赴立法院財委會進行專案報告並備詢，對於立委質詢通膨及美國聯準會（Fed）升息預期等影響，楊金龍認為，升息對台灣匯市可能會較有壓力，並重申認為今年消費者物價指數（CPI）年增率應可控制在2％以下。

立法院財委會今日邀請央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧、經濟部長王美花及公股行庫董事長等，就「如何遏止銀行放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」進行專案報告，並備質詢。

對於立委質詢聯準會升息，對台灣股市、匯市及房地產的預期影響，以及央行未來是否跟進升息，楊金龍回應，央行是否跟進升息，需視物價及其他國家調整等狀況而定，會在央行理監事會進行討論。

楊金龍認為，由於台灣股市基本面好，預期若升息1碼應不會造成太多壓力，但對匯市可能會較有壓力，因為須視國外升息狀況。目前國內利差短期均比美國利率高，若利率進一步提升，更會吸引資金流入，反加劇台灣房地產漲勢，且會使新台幣升值。

楊金龍表示，央行針對房地產比較不會用利率、而是使用選擇性信用管制因應。而央行自去年底以來，已三度調整選擇性信用管制、並採行4項配套措施，目前執行已見成效，未來將持續密切關注發展並滾動檢討。

對於近期物價通膨狀況，楊金龍重申，根據央行目前掌握資訊，仍認為台灣今年物價（CPI）應該可以控制2％以下。他表示，央行比較關注的是排除較易受國際情勢波動的能源及食物的核心CPI，台灣目前核心CPI迄今為1.26％。