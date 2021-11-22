隨著今年928檔期將近6000億的推案量，六都房市交易量屢創新高，而大坪數房產的交易量也維持在一定的交易量。21世紀不動產企劃研究室表示，資金進駐、台商回流，科學園區種種因素發展下，大坪數房產買氣依然熱絡，不少家庭成員增長的夫妻、退休世代因為想要更大的生活空間及居住環境，而衍生的換屋需求也不在少數。

據內政部不動產交易實價登錄資料顯示，在65坪～100坪的物件設定（華廈、住宅大樓、辦公大樓、店面、公寓、透天厝等資料）下，以近三年六都中房價較高的區域為例，大坪數房產交易量並沒有想像中的少，反而從108、109年買賣數據中展現出交易量穩定的現象。

21世紀不動產企劃研究室觀察在今年建商推出的百億指標案件中，如板橋新美齊(畫)世代、大安Diamond Towers鑽石塔等，發現3～4房的中大坪數產品占多數，這意味著建商已把目標放在換屋族的市場。此外，受到新冠疫情、中美貿易戰、低利率的情況下，台商回流帶著大筆資金挹注房市，大坪數商辦、房產也成為該族群資產配置的布局重點。21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱補充，一般來說大坪數的戶型通常格局方正、採光好，通常所在社區設施較為完善且交通條件較好、環境優越、住戶素質較高、物業管理服務好，基於這些優點，大坪數的物件通常相當受歡迎，一推出就吸引買家出手，房價也相當具有保值及升值空間。

不過，想要挑選到適合的大坪數房產，21世紀不動產企劃研究室建議民眾以下幾點注意事項，首先，針對家庭成員狀態挑選置產地點，銀髮族要考慮生活及醫療便利性，家中有小朋友的則要考慮托育機構多寡及周遭國小國中等校區是否臨近或者通勤上學的交通便利性，第二，購買大坪數房產的多為大家族，大樓則要考慮社區停車位的配給率，透天則要看是否一樓有足夠的停車空間，若是停車位不足夠給家族成員停放將會影響到日後停車的便利性。最後，由於社區的管理費通常是依照權狀坪數做計算，購買前要把每坪管理費考慮進去，大坪數計算下來，每個月的管理費也算是一筆不小的固定支出。