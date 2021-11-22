瑞銀集團(UBS)在周末任命了前摩根士丹利高級主管Coim Kelleher，接替Axel Weber擔任下一任董事長，為出人意外的人選。

愛爾蘭人的Kelleher在該投資銀行工作30年後，於2019年從摩根士丹利退休，但一直擔任特別顧問。在金融風暴時期曾擔任大摩財務長，並曾負責摩根士丹利的財富管理業務，這是瑞銀最有競爭力的業務。

瑞銀也熱衷於聘請一位擁有投資銀行經驗的董事長，他將與Ralph Hamers密切合作，Hamers去年從荷蘭ING集團跳到瑞銀執行長。

另外德意志銀行執行長索英(Christian Sewing)最新表示，德銀董監事會周日已經提名，讓Alexander Wynaendts成為下一任董事長，接替5月任期屆滿不再尋求連任的Paul Achleitner。

Wynaendts曾擔任荷蘭的Aegon保險集團的執行長。Wynaendts仍需明年五月的股東大會通過，才會正式上任。