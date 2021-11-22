一卡通的BT21公仔底部感應器亦可作為搭車消費支付使用（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

一卡通推7個超萌BT21立體公仔，11月24日限量開賣（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

LINE FRIENDS旗下最萌宇宙明星BT21，各個角色充滿個性化的迷人魅力，各擁粉絲，一卡通BT21系列票卡向來受卡迷支持，順應卡迷要求，推出「BT21公仔立體一卡通」，發行7個人氣角色，每個售價390元，11月24日正式上市開賣，限量發行售完為止，喜愛BT21的鐵粉們想入手的話手腳要快！

一卡通公司表示，超萌宇宙明星BT21有著療癒人心的魔力，吸引粉絲收藏，一卡通BT21系列票卡向來受卡迷支持，此次發行的「BT21公仔立體一卡通」，以每個角色最經典的原型形象為主，採矽膠材質製作，除可當掛飾隨身帶出門，立體公仔的底部感應器亦可作為搭車消費支付使用，Ｑ萌的公仔也可放在辦公桌或家裡的各角落站立展示。

一卡通公司指出，「BT21公仔立體一卡通」共有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等7個角色，每個售價390元，11月24日上午11點起至11月28日於全家便利商店FamiPort開放預購，另野獸國門市（信義A13店、南紡店、高雄夢時代店）、LINE FRIENDS 線上商城及門市也會同步開賣，各款數量有限售完為止。