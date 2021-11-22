中市單身聯誼「電影派對」牽線。（台中市政府提供）

尋覓人生理想伴侶，「2021台中GO幸福主題式聯誼活動」首週場次「遇見愛情、電影派對」20、21日幸福登場，活動邀請最專業的電影主播簡立喆(Lisa)擔任牽線大使，引領大家漫談電影中的愛情「向左轉、向右走？」，在自然、微知識性的互動中，成功促成25對單身民眾互表心意，連線傳愛成功，配對率破三成。

民政局長吳世瑋說，往年單身聯誼活動委由各戶政事務所辦理，結合地方人文特色及景點，打造特色聯誼活動。今年為提高民眾參與率及配對率，進而提升婚育率，首度推出主題式聯誼活動，結合時下年輕人喜好的「解謎」、「電影」及「旅遊」三大休閒活動元素，讓參與民眾在團體討論或分組競賽活動情境中，自然開啟對話，找到志同道合的人生伴侶。

吳世瑋指出，今年首週2場活動，20日參與男女各40人，11對配對成功；21日參與男性40人、女性38人，則有14對配對成功，共25對單身民眾成功，配對率近32％，優於往年平均配對率（約26-27％），期盼後續活動場次也能再傳佳音。

民政局強調，上週末活動以「電影」元素為主題，參加者首先挑選喜歡的電影組別入座，進行兩性觀念溝通及默契大考驗，藉此了解彼此個性與觀念，在浪漫午餐約會時段，已有多對共進午餐、相談甚歡。此外，活動同時安排至豐樂雕塑公園進行「電影奧斯卡、城市shooting」戶外活動，鼓勵參加者加深互動拉近關係。