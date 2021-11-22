台中第二選區立委補選火熱，民進黨參選人林靜儀22日一早來到台中市烏日區中山路、光德路口向上班的民眾揮手拜票。（黃國峰攝）

台中第二選區立委補選火熱，民進黨參選人林靜儀22日一早來到台中市烏日區中山路、光德路口向上班的民眾揮手拜票，針對國民黨參選人顏寬恒質疑70萬人打高端，不能出國，林靜儀表示，打疫苗不是為了出國，而是為了避免個人感染，達成群體免疫。

顏寬恒21日晚間表示，請教林靜儀醫師，當初大力支持高端疫苗，現在有70幾萬人，打了高端疫苗後卻不能出國，變成「四劑帝國」，對於這些人該如何交代，對於當初的力挺及保證，打了高端後卻變成一場騙局，這部分希望林靜儀說明。

對此，林靜儀22日一早在烏日區中山路、光德路口向上班的民眾揮手致意時表示，打疫苗不是為了出國，第一是為了避免個人感染、第二是達成群體免疫。

林靜儀進一步說明表示，每個國家的出入境管制各有不同，尤其台灣疫情很穩定的關係，很多國家對於我們國民進入他們的國家，並沒有因為只打了高端疫苗，而不讓他入境的限制，而另外有某些國家有這樣的限制，我相信接下來我們會逐步去跟他們溝通，等整個研究報告出來就會更明確，打了某些疫苗，能不能入境，相信未來每個國家都會重新調整的政策。