桃園發生超商大夜班店員勸客人戴口罩不應遭到刺死的遺憾事件。綜觀近來超商店員因勸導客人戴口罩衍生的重大刑案，還包括屏東挖眼案、台中遭毆重傷，都引起全國大眾關注，但政府仍無法遏阻暴力事件發生，根據統計，目前全台24小時四大連鎖超商有一萬餘家，意味著每天晚上，都將有一萬餘位獨自上班的大夜班店員，曝露在類似的危險當中。

根據今年初統計，目前全台7-ELEVEN已有6,072家；全家也有3,770家，且計畫繼續增加，可望達到4,000家，若加上萊爾富、OK以及其餘連鎖超商，至少1萬餘家。

但是面對接二連三的超商店員因勸導客人戴口罩衍生的攻擊事件，政府各相關單位目前仍束手無策，疫情指揮中心僅能呼籲，規勸民眾戴口罩時要注意自身安全，若對方堅持不戴，建議舉發即可，避免發生正面衝突;內政部次長陳宗彥能提出的解決方法，也只是請警方加強夜間超商巡邏，提高見警率。

面對自己的員工可能成為下一位遭受攻擊對象，超商能選擇的，也只是提醒員工，對於未戴口罩入店顧客，將不再進行強制宣導與提醒的消極措施。

政府與業者，目前針對超商大夜班員工的人身安全，至今只能以最消極的要求這些店員對於違規民眾「漠視」，兩者連最基礎的人身安保護都無法保障，無疑的是將這些在深，替公司獨守「四行倉庫」的員工生死至於度外。

超商大夜班社會安全漏洞問題已討論多年，但是暴力憾事仍一再發生，政府如何立法改善職場安全?業者如何提供員工基本人身保障?難道還要繼續讓員工處在疫情中抑鬱情緒的民眾情緒當中，對兩者都是極大的考驗。