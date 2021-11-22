國民黨高市議員組成的「KK政線」今（22）日質詢市長陳其邁有關萊豬議題。（柯宗緯攝）

高市議員鍾易仲當場播放2014年陳其邁時任立委在立法院質詢的影片，陳其邁當時說「有疑慮就不能讓人民吃，不是有疑慮就移送檢調讓人民繼續吃，你們晚上都不會再想一下嗎？這些東西人民吃了會怎麼樣？」（柯宗緯翻攝）

四大公投議題，藍綠持續交鋒。國民黨高市議員組成的「KK政線」今（22）日質詢市長陳其邁時提到，萊豬被說成美豬，民進黨才是破壞台美關係的殺手，陳其邁反嗆，國民黨主席「蔡」立倫把美國豬肉說成是毒豬，才是真的破壞台美關係。陳口誤糗把朱立倫冠錯姓，卻渾然不知。

國民黨高市議員蔡武宏問及陳其邁，美國生產的多少豬肉，有多少含有瘦肉精？陳其邁直說，「不要考我這個問題，這我專業的問題，直接跳到後面題目，這我一定知道」，最後仍回答C選項的22％。蔡武宏回嗆，萊豬被說成美豬，民進黨才是破壞台美關係的殺手，強調國民黨是反萊豬，但說國民黨反美豬，這是不對的。

陳其邁答詢時說，國民黨主席「蔡」立倫把美國豬肉說成是毒豬，才是真的破壞台美關係，如果符合國際安全標準，風險就很低，就可以吃啊，不然美國牛肉進來70％都有萊劑，大家吃得都沒事，「你給人家說是毒豬肉，美國人才會不高興」。

高市議員李眉蓁直言，78％美豬我們很願意進啊，要吃沒有萊劑美豬，「但不能說反萊豬，就是說我們反美，給我們扣帽子，那我反民進黨，就是反台、反美國？所以就不能用iPhone？民進黨雙標黨不要這樣」。

李眉蓁追問，民進黨把CTPPT掛在嘴巴，難檔吃萊豬就能加入？陳其邁說，CPTPP第7章第9節指出，食安應該符合國際標準，「我們很難說服美國人『牛可以吃，豬有問題』，這樣美國人很難接受，如此才是雙標」。

高市議員鍾易仲追問，有疑慮的萊豬到底能不能吃？陳其邁直說，萊牛吃了9年都沒問題，「這個題目有陷阱」，符合國際衛生標準規範的可以吃。鍾忍不住狠酸，「市長又開始從台北繞到東北，從地球繞到月球，很會講」。

鍾易仲當場播放2014年陳其邁時任立委在立法院質詢的影片，陳其邁當時說「有疑慮就不能讓人民吃，不是有疑慮就移送檢調讓人民繼續吃，你們晚上都不會再想一下嗎？這些東西人民吃了會怎麼樣？」

鍾易仲強調，陳其邁當初為了捍衛台灣食品安全，過去強力監督，讓人非常感動，現在回頭看，難道都不覺得汗顏？陳其邁回應，2013年開放美牛到現在有9年時間，從客觀證據跟所有開放萊豬、萊牛的部分來看，風險非常低，萊牛可以吃，標準一致，那萊豬就可以吃。