警方展開追緝，在2小時將嫌犯逮捕，全案調查後，將蔡、林2位涉嫌人依傷害、殺人未遂罪嫌，移送新北地檢偵辦。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

28歲的蔡男對於前女友劉女結婚懷恨在心，21日晚間9時許，找來林姓友人在三重長壽街持鐵鎚狂歐劉女的老公，造成劉女老公頭部撞創，劉女右手臂受傷，警消獲報趕抵，緊急將2名傷者送往醫院救治，幸無生命危險，警方在在約2小時將犯嫌蔡、林2人逮捕，依傷害、殺人未遂罪送辦。

據了解，蔡男與27歲劉女交往7年，兩人在4年前已經分手，之後劉女與25歲林男結婚，但蔡男近期因為劉女的事情，在臉書與劉女丈夫林男發生爭吵，蔡男因此心生不滿，約一周前買好鐵槌準備報復堵人。

警方表示，蔡男與林姓友人21日晚間帶著鐵槌，在三重區長壽街見到劉姓前女友與林姓丈夫，蔡男兩人憤而上前攻擊林男，導致林男頭部撕裂傷濺血，劉女右手手臂受傷，附近鄰居見狀緊急到警，警方到場後立即送2人送往台北馬偕醫院治療，所幸並無大生命危險。

警方調查，蔡男及林姓友人兩人犯案後，共乘1輛機車逃逸，警方展開追緝，在2小時將嫌犯逮捕，全案調查後，將蔡、林2位涉嫌人依傷害、殺人未遂罪嫌，移送新北地檢偵辦。