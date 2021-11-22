前年池姓男子騎機車載前女同事回租屋處套房，他假借「上廁所」卻不肯離去，她不願與池男共處一室想要離開套房，池男將她拉回、摀嘴猥褻，她用腳勾住門把大喊「強姦」「誰來幫幫我」求助，池才慌忙離開，最高法院依強制猥褻罪將池男判刑10月定讞。
擔任外送員的池男與被害女子是前同事，池在2019年7月7日約她外出跑步完後，池男騎乘機車載她回租屋處，池說要跟她借廁所，她原本拒絕他說可以去7-11或網咖借，但池說這樣很丟臉，堅持要到她家上完廁所就要離開。
池男上完廁所後未離開，被害人要進房間拿放在床上的鑰匙，他趁她彎腰拿鑰匙時，用身體把她壓在地上，將一隻手從她衣服內伸入，從內衣扣那邊往胸部摸，她覺得危險就用腳勾門的把手，將門打開，大聲喊叫求助，池男連鞋子都沒有穿就跑走，警方據報逮獲池男。
歷審考量池男為滿足一己性慾，強制猥褻前女同事，致其身心蒙受相當程度之傷痛，實屬不該，應予相當程度之非難，且被害人希望從重量刑，將他依強制猥褻罪判刑10月，上訴後，最高法院駁回確定。
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