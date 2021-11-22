國民黨今天宣布在既定1218場公投宣講活動地方響應熱烈，將增辦100場宣講，此外，由於國民黨內青年相當踴躍，國民黨發起「螞蟻雄兵」計畫，黨內青年將自己上街頭舉辦500場街講，國民黨主席朱立倫表示，除了原本黨內舉辦的宣講、螞蟻雄兵計畫外，12月12日將與秋鬥團體在凱道前大會師，12月17日公投前夜將在自由廣場守夜。

國民黨組發會主委許宇甄表示，國民黨原本規劃舉辦的1218場公投宣講，目前已經完成840場，地方反應熱烈，應此決定加辦100場。此外，也發覺有更多年輕人希望出來宣講公投，青年朋友發起「螞蟻雄兵計畫」，要再加碼500場街頭宣講，希望透過不同方式表達對公投「四個都同意，台灣更美麗」的立場。

國民黨文傳會主委凌濤指出，國民黨要跟人民站在一起，最後25天要集結所有力量，對抗坐擁資源的民主獨裁政府。12月12日會跟秋鬥團體會師凱道發出怒吼，這次公投照規定可以一直宣傳到最後，所以他們將在公投前夜於中正紀念堂自由廣場舉行守夜活動，舉辦宣講馬拉松，從17日晚上講到18日。

朱立倫表示，這是人民對抗民主獨裁的鴨霸政府，民進黨用盡一切資源政府力量，府院黨結合起來，因此必須更團結更用力，除了國民黨外，要結合在野政黨、民間力量，共同對抗鴨霸政府，公投四個都同意，兩個國民黨提出來的力拚到底，民間團體的一起協助支持。

至於桃園市長鄭文燦昨批評朱立倫核四立場反覆，應該向新北市民道歉。對此，朱立倫則強調自己立場一直一樣，沒有核安沒有核四，政府要負責處理核廢；他也反嗆鄭文燦，桃園發生嚴重治安事件，人民要的是安居樂業，要治安安定，鄭文燦連治安都搞不好還在搞政治。

而國民黨推動同舟計畫引起黨內反彈，前總統馬英九今被問及此事時，要媒體「去問朱立倫」，朱立倫今受訪時表示，馬也一樣希望國民黨更大更好，不必在這中間製造困擾，歡迎大家回到大家庭來，目前已經超過兩萬多位青年朋友、原來黨員、各界人士回到國民黨、加入國民黨，只有在野陣營越強越壯大，才能對抗鴨霸民進黨。