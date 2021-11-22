周姓騎士酒駕自摔，頭部重創不治。（民眾提供）

周姓騎士酒駕自摔，安全帽受重擊破裂。（民眾提供）

今（22）日清晨5時45分許，31歲周姓男子酒後騎車行經新北市板橋區環河西路往土城方向，疑自撞高架橋墩，導致頭部重創，送醫急救仍告不治，經抽血檢測體內酒精濃度，換算為呼氣酒測值竟高達1.245mg／L，事故原因警方已在調查釐清。

警方調查，周男在永和某餐廳任職，疑與友人飲酒至今天清晨，騎車返家途中行經環河西路橫移門與文化路之間路段時，自摔後撞擊分隔島上橋墩，由於頭部重擊，配戴的半罩式安全帽亦已破裂，現場已無生命跡象，經送往亞東醫院急救，上午6時49分宣告不治。

警方表示，經醫院對周男抽血檢測，酒測值為249mg／dl，換算為呼氣酒精測試為1.245mg／L。

警方調閱監視器，確認周男行經該路段時，並無與他車併行，故初步研判周男係自摔肇禍，詳細原因仍待進一步調查。

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