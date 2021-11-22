8吋晶圓代工廠世界(5347)董事長方略表示，明年上半年客戶需求強勁，持續看好明年景氣「蒸蒸日上」，股價穩步上漲。

董事長方略19日表示，目前產能供不應求，至明年上半年客戶需求強勁，沒有弱化情況；世界先進將持續擴充產能，現階段擴產以現有8吋晶圓廠為主。世界先進新買的晶圓五廠，目前正積極布建無塵室及廠務設施，希望明年春天之前完成。據晶圓五廠布建進度估計，明年將招募數百人。

世界先進目前沒有跟隨台積電前往高雄設廠或設立12吋廠的計畫；不過基於8吋設備取得難度及價格，建置12吋產能是合理考慮方向。

在代工價格方面，方略表示將與客戶合作，視市場接受度、產業鏈供需情況等而調整。

世界先進對第四季營運樂觀，將再挑戰新高，營收估季增約5%。

世界先進前10月營收349.8億元，年增28.31%，同創同期新高。從公司展望來看，11、12月營收可望超越41億元，挑戰9月的41.71億元新高紀錄。

世界先進預估，第四季營收將達123-127億元，季增率約3.5-6.9%，續寫新猷，另預估毛利率將約45.5%至47.5%，營益率34%至36%。

世界先進三季業績創新高，且第四季營運樂觀，將再挑戰新高，並看好產能利用率維持相當高的水準至明年上半年，明年整體營運表現亦可望優於產業平均。

隨著晶圓3廠完成擴產7000片，公司預估第四季產能將較第三季增加2%。由於客戶需求依然強勁，預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。