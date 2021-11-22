勞動部於2021年10月8日召開基本工資審議委員會，決議將基本工資從24000元調升至25250元，漲幅約5.2％。國泰金(2882)調查顯示，有35.8％的民眾認為任職的單位會跟進調薪，與104人力銀行上周公布的39.3％的企業預期2022年會調薪預期差異不大。

國泰金本次調查結果與2020年10月調查結果比較顯示，35.8％的民眾認為任職的單位會跟進調薪，相較於2020年10月的調查增加8.2個百分點，今年基本工資調整後，民眾認為任職單位會跟進調薪的比例上揚。104調查也顯示，2022年預期39.3％的企業調薪也高於今年的36.3％。

至於調薪幅度方面，基本工資調整後，有53.6％的民眾認為任職單位不會調整薪資，較2020年10月調查減少15個百分點；25％的民眾則認為會上調薪水0～3％，較2020年10月調查增加4.5個百分點；13.8％民眾預期調薪幅度達3～5％，較2020年10月調查增加9.2個百分點，整體而言民眾對於調薪幅度的樂觀程度較去年高。

先前104人力銀行調查結果，預期2022年調薪幅度3.1％，則創8年次低，類別則以軟體網路業、半導體及金融業調幅最大，預期明年調薪幅度3.6％。