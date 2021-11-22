料旺季需求有望回升，本周國內廢鋼和鋼筋開平盤，其中廢鋼終止連3黑，而鋼筋終止連2跌，因國際鐵礦砂在跌破90美元/噸後，出現低接買盤，本周反彈2.8%，加上年底為建築業最後趕工入帳月，預期市場先行提貨備庫存；本周國內鋼筋、廢鋼以平盤開出，型鋼產品亦平盤。

本週國際行情部份，其中日本2H廢鋼小跌8美元，至480美元/噸，美國貨櫃廢鋼跌15美元，至455美元/噸，而澳洲鐵礦砂周漲2.8%，反彈至91.75美元/噸。(商品行情網)

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