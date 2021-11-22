央行為遏制房地產漲勢，去年底以來已三度調整選擇性信用管制措施。總裁楊金龍今（22）日表示，就強化銀行不動產授信風險控管而言，上述調整措施已見成效，未來將持續密切關注發展並滾動檢討，意即隨時可能視狀況再度出手調控。

楊金龍表示，為達成促進金融穩定職責，去年10月針對銀行辦理不動產貸款進行實地查核及道德勸說，籲請勿將信用資源過度流向不動產市場。在政府「健全房地產市場方案」推出後，於去年12月初、今年3月中及9月底三度調整選擇性信用管制措施。

楊金龍指出，上述措施的目的在於強化銀行不動產授信風險控管，自新措施實施以來已見貸款成數下降、貸款利率上升，銀行辦理不動產抵押貸款的風險控管尚屬良好，銀行不動產放款限額比率未超過銀行法規範上限，不動產授信集中度持穩。

為強化選擇性信用管制措施執行成效，楊金龍指出，央行陸續採行4項相關配套措施，包括辦理銀行承作受限貸款統計、派員實地金檢督促銀行落實法規遵循、邀請銀行座談、強化票券商控管不動產相關授信風險，其中今年截至19日止已辦理51次專案金檢。

楊金龍表示，影響房價的因素眾多，仍有賴各部會就需求面、供給面及制度面通力合作，始能達成健全房地產市場目標。未來將持續密切關注不動產貸款及房地產市場發展情形，滾動檢討規範措施內容及執行成效，以健全銀行業務、促進金融穩定。