高通宣佈，將與開發商L&L控股公司合作，計畫將紐約時代廣場打造成為體驗全新智慧娛樂、餐旅以及零售活動的中心。此計畫將由高通技術公司策畫，整合高通智慧城市加速器計畫成員的生態系統，包括來自產品和解決方案提供商Zyter和Veea的支持，該智慧時代廣場體驗(STSX)計畫藉由5G企業專網、Wi-Fi 6、XR、物聯網等更多技術，在TSX Broadway實現360度未來全景體驗，STSX的建置預計將於2022年底展開。

TSX Broadway發展計畫包括由Qualcomm IoT Services Suite提供的多項物聯網即服務(IoTaaS)，提供獨一無二的遊客體驗，綜合探索視覺、聲音、實體、虛擬和擴增實境等感官體驗。此外，這裡每年吸引約1.34億來自全球的遊客，可為企業帶來無與倫比的商業機會。

高通技術公司資深總監暨智慧城市計畫全球負責人Sanjeet Pandit表示，高通技術公司本次和L&L控股公司合作，透過我們領先的物聯網解決方案，以全新的數位轉型體驗徹底改變時代廣場。這個計畫將為未來的現代化零售和娛樂體驗奠定基礎，展示技術如何促成發展中數位經濟所需的強大無縫體驗。

TSX Broadway將被視為一棟在時代廣場中心實現突破性的沉浸式建築體驗的地標，為世界上最具想像力和創新精神的用戶提供一個頂級的展示平台。此數位轉型的落實將為這個世界上最著名的旅遊景點之一開發各種娛樂、表演和互動體驗的潛力，同時為遊客提供引人入勝的現場體驗，並且能夠輕鬆地在社交平台上參與和分享他們的體驗，留下終生難忘的記憶。

此計畫展現高通技術公司極具優勢，能夠實現產業和體驗的全球數位轉型，構成連結智慧邊緣的智慧型裝置數量與日俱增，高通採用與眾不同的方法利用這些裝置，在遍及世界各地的城市、娛樂、餐旅到零售等地方，徹底改變未來體驗。