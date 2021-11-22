在經歷「雙減」政策陣痛下，新東方教育集團董事長俞敏洪對新東方線上進行了增持。據香港聯交所最新權益披露資料顯示，2021年11月17日，新東方線上獲俞敏洪在場內以每股均價6.947港元增持142.9萬股，涉資約992.73萬港元。增持後，俞敏洪最新持股數目為4773.5萬股，持股比例由4.63％上升至4.77％。

東方財富網報導，消息公布後，新東方線上一度大漲8％，截至10點40分，報7.44港元，上漲7.83％，市值約75億港元。

受教育「雙減」政策影響，大陸教育培訓機構必須另尋出路，俞敏洪在11月7日先是宣布將退租1500個教學點，同時宣布將帶著百名老師轉為直播賣農產品，一下子掀起眾多討論。

根據胡潤研究院10月27日公布的「2021胡潤百富榜」顯示，2021年財富降幅最大的行業是校外培訓機構，正是因為「雙減」政策的打壓。以俞敏洪來說，財富從2020年的人民幣（下同）260億元縮水至75億元；好未來40歲的張邦鑫，下降94％至57億元；高途教育陳向東從2020年800億元到2021年直接落榜。