第四屆中國國際進口博覽會期間，聚合物製造商科思創攜手全球環保塗料宣導者宣偉公司和客製化傢俱服務品牌圖森展出了三方共同完成的首款生物基水性塗裝傢俱系列產品，旨在呈現原材料創新的永續應用，演繹自然、科技與現代生活的平衡設計。

在科思創展臺，一組來自圖森的吊櫃格外吸睛，極具現代主義設計的造型表面隱藏著傢俱塗裝產業黑科技——宣偉綠美源生物基水性塗料。該系列塗料採用科思創生物基水性雙組分技術Bayhydur eco 和Bayhydrol，塗料的生物基含量超過30％。基於中國傢俱家裝市場的巨大體量，該低碳技術的創新應用將帶來可觀的減排效應，助力中國實現「雙碳」目標。

據推算，使用1公斤綠美源生物基水性塗料，與石油基水性塗料相比，可減少200～230克碳排放。以2020年的傢俱市場規模估算，中國水性工業木器漆為10萬噸，如果全部採用生物基水性塗料可整體降低碳排放2萬噸，相當於約110萬棵樹1年時間吸收的二氧化碳，或約等於一輛百公里耗油10公升的汽車行駛7400萬公里的碳排放量 ，減碳效果不容小覷。

隨著居民收入水準及生活品質的提高，大眾對房屋的需求早已從容身之所升級為身心舒適空間。在尋求減少對環境和社會影響的替代型解決方案方面，傢俱家裝行業始終擔任先驅者角色。中國國家標準GB/T 39514—2020《生物基材料定義、術語和標識》正式實施後，生物基作為替代原材料正獲得越來越多關注。

作為創新低碳產品，科思創生物基水性雙組分技術Bayhydur eco和Bayhydrol不僅可以逐步替代傳統石油基產品，性能方面也具有顯著優勢：外觀通透性和透明度均優於傳統水性雙組分塗料，能更好呈現原木紋理的自然感；優良的表面性能提升了抗沾汙性，使木作品易於打理，延長使用壽命；塗裝環節乾燥速度快，且適用於自動化塗裝線，在縮短塗裝工期的同時更利於節能減排。

宣偉工業木器塗料亞太區副總裁兼總經理吳忠華表示，EcoVision是我們的企業承諾，這是一個值得分享和共同實現的願景。科思創作為我們的長期創新合作夥伴，與宣偉的價值觀不謀而合，我們期待以綠美源為紐帶，把低碳新科技融入木器塗料的DNA。在綠美源的研發生產中與科思創達成了深度戰略合作。

從生物基原料的科學探索到生物基水性塗料的嚴謹製造，再到構建人與自然交融的理想居住環境，圖森在三方聯手的綠色接力中負責最後一棒。下個月，圖森將攜生物基水性塗裝概念產品登陸廣州設計周，展現永續傢俱新理念，積極促進行業低碳發展。

圖森高端定制執行董事兼總裁王維揚說，很榮幸能聯合行業頂尖的合作夥伴宣偉塗料和科思創，共創永續發展模式，通過平衡的設計和生物基水性塗料創新為人們營造宜居空間，用科技踐行為人們創造美好理想·家的品牌承諾。

科思創塗料與膠粘劑事業部亞太區高級副總裁鐘小斌表示，科思創致力於通過引領循環經濟，為創造美好環境開發更永續的塗料解決方案。我們希望不斷助力客戶成就永續發展的共同目標，從源頭注入創新基因，通過生物基塗料樹脂和固化劑的研發，使逐步替代傳統石油基塗料成為可能。