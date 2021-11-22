大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10年，在今（22）日夫妻情確定走到盡頭而離婚，而近日網友起底大S和汪小菲10年前在海南三亞那場世紀婚禮，笑說整場婚禮如今看來比喜劇片還鬧。

微博網友「劉碼露」最近整理還原大S和汪小菲結婚時的來龍去脈，堪稱是「當年最精采喜劇片」，首先大S婆婆張蘭當年為了祝賀兒子和媳婦，戴著墨鏡在晚會獻上打鼓，來賓一個比一個會搶戲，高曉松名義上致詞卻趁機宣傳新片，郭德綱還穿上全身豹紋裝參加婚禮，更別提戶外儀式時颳起陣陣強風，差點讓現場布置都吹飛，連大S都透露風太大讓她很怕走光，最怕就是「自己裸體，結果一旁的爸爸穿著婚紗」。

網友起底大S、汪小菲當年婚禮有如喜劇片，張蘭獻上打鼓，郭德綱穿豹紋裝。（圖／翻攝自劉碼露微博）

婚禮上，大S特別為伴娘設計了伴娘服，卻被指出樣式和其他設計師作品相似，還因布料太薄疑似走光。而大S請來張惠妹擔任晚宴婚禮歌手，現場將〈高山青〉歌詞改成「台北的姑娘美如水，北京的小夥子壯如山」，引來另一位歌后那英跳出不滿，笑說要幫「北京的姑娘」爭口氣，原本選唱〈夢一場〉也臨時改成〈征服〉，好友蔡康永則透露感動到在王偉忠的肩膀上痛哭了一分鐘。

Ella在大S婚禮將劉謙拉下游泳池。（圖／翻攝自劉碼露微博）

最誇張的是大S後來在《康熙來了》透露，指婚禮當天本來邀大魔術師劉謙在游泳池畔表演，未料Ella（陳嘉樺）在對方還沒正式表演時就把劉謙推下游泳池，「整個游泳池都飄出了撲克牌」，Ella則笑說自己當時已經在泳池裡，「我不是推他（劉謙），我是拉他一把」。

大S回憶結婚時風大讓她很怕走光。（圖／翻攝自劉碼露微博）

而婚禮當天大S本來規定每位賓客都不可以上傳照片，怎知搜狐的CEO張朝陽不聽勸，猛上傳照片有如直播，讓當時被拒絕在場外的多家媒體都相當氣憤，最後只好請出親友團阿雅、蔡康永、小S、范瑋琪、陳建州等人代替一對新人受訪，才暫時消除了外界不滿。「大陸第一小生」黃曉明也被當時媒體揪出遲到，經紀人解釋是塞車、飛機誤點，高曉松則大爆其實是黃曉明不願搭經濟艙，堅持坐頭等艙才會大遲到。

當年親友團柳翰雅、蔡康永、小S、范瑋琪、陳建州、ELLA、王宏恩代大S出面接受媒體訪問。（圖／中時資料照片）

大S坦言結婚當天想拿警棍揍人。（圖／翻攝自劉碼露微博）

見大S和汪小菲過去婚禮細節被挖出，網友則說：「終於理解大S為什麼每次說起婚禮，都說自己到後半段一直在發脾氣，大喊要拿槍和警棍教訓不聽話的來賓，這樣看大家真的都很不聽話哈哈哈」、「可以請這些人開一集節目回憶一下嗎」、「那英和張惠妹現場飆歌，我表示想聽」、「當年鬧得雞飛狗跳，都覺得這場婚禮是個笑話」、「邀請了那麼多天兵天將的客人，笑死」，而婚禮的這些回憶也因兩人的情逝畫下句點。