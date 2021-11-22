台中太平頭汴山區136縣道長龍路，假日常為大型重機車往來，發生交通事故案件，太平警分局表示，1至10月份針對長龍路沿線在取締超速計有5185件、取締噪音計有91件、不當變更車體6件，將持續針對違規態樣加強稽查取締。

太平警分局表示指出，長龍路136縣道沿線為警方交通執法重點，除大型重機車友熱門車聚的景點外，也常因車輛超速、跨越雙黃線等危險駕駛行為，釀成重大交通事故，太平警分局除每周六、日時段除擴大守望、機動攔查及測速照相勤務，不定期結合環保局、監理站辦理「環、警、監」聯合稽查勤務。

太平警分局表示，本月19日下午聯合稽查時段，以取締噪音車輛11件最多、其次是變更改裝車體2件，共計13件，均依噪音管制法第23、26條等規定開罰，處1800元至3600元罰鍰不等。

太平警分局表示，1至10月份針對長龍路沿線在取締超速計有5185件、取締噪音計有91件、不當變更車體6件，將持續針對違規態樣加強稽查取締，呼籲車友們行駛至山區道路務必遵守交通規則及減速慢行，避免發生車禍。針對改裝（噪音）車輛、超速、跨越雙黃線及危險駕駛等，嚴重影響行車安全者，予以開罰取締。