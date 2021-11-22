民間反瘦肉精毒豬聯盟今舉行記者會，列出科學研究報告，表明長期攝取10ppb萊克多巴胺在實驗動物上發現會增加死亡率。證實不論是萊豬或萊牛，國人若長期食用對於健康確實有影響的風險，並非如政府所說的10ppb劑量就安全。

民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，執政黨自去年草率開放萊豬以來，不斷宣稱萊牛吃9年都沒事，所以萊豬也可以開放。但醫師專家在研究報告中得知，目前沒有任何人體長期暴露的研究，而只是用短期觀察到的結果來做決策，實在是冒極大的風險。

台大醫學博士、急診專科醫師邱守苕表示，研究證實10ppb萊劑會增加3種模式生物的死亡率，那現行的10ppb萊劑容許量適合在我們的食用肉品上嗎？

邱表示，官方文宣強調一天食用33塊含萊豬排才會超標，但卻沒有說明這是對正常腎功能成人的概略推估。如果對腎功能不佳的人來說會是安全嗎？以2018年台灣慢性腎臟病盛行率=11.9％是全球第三，末期腎病發生率全球第二，洗腎盛行率全球第一而言，食用劑量和危險劑量竟然只相差10倍，這應當是全世界最危險的食安標準。

邱疾呼，健康不可以用來交換，千金也難買早知道，萊豬進口問題，務必由科學和實證醫學角度來做決策，以符合台灣民眾之健康福祉。台灣大腸直腸癌發生率竄升世界第一，猜測與眾多合法殘餘毒物加諸一起產生交互作用導致高癌化機率，現在還要再加上萊克多巴胺這一明顯食安危險因子，實在不明智。

醫師蘇偉碩表示，模式動物的實驗發現長期攝取10ppb濃度的萊克多巴胺會出現平均壽命縮短的現象，顯示萊克多巴胺會有慢性中毒的問題，不宜殘留在食用肉品中。而美國在1999年容許肉品殘留萊克多巴胺經過16年，到了2015年美國政府衛生部發現美國人的平均壽命減短的現象，此一國民平均壽命縮短的現象持續了三年，到2018年才緩步回升到2011年的水準。

蘇偉碩指出，這個發現也可以戳穿蔡英文總統和賴清德副總統所謂的台灣吃萊牛9年都沒有食安問題的話術，因為如果普遍食用牛肉美國人民平均壽命縮短是萊克多巴胺引起的，也要16年才會出現，只用吃萊牛9年沒有出現食安案例無法證明萊克多巴胺沒有食安疑慮，更何況政府根本沒有對於食用殘留萊克多巴胺肉品的食安問題進行追蹤，自然也不會發現任何食安事件。

高雄醫學大學醫學研究所博士王文心表示，根據WTO體系下的SPS (食品安全檢驗暨動植物防疫檢疫）措施協定，其第五條第二項敘明「會員在進行風險評估時，應考量現有科學證據、相關的加工與生產方法；相關的檢驗、取樣與測試方法⋯」而衛福部2019年所提供的風險評估報告，並非召開「食品風險評估諮議會」（至少15人），而是委託一人學者，以99990元（小於十萬元）迴避公開招標的方式做成。

王文心表示說，檢視這份一人報告，並不符合SPS措施所要求：考量「現有」科學實證，這份報告所附的參考文獻完全缺乏2012年後最新的科學期刊，例如萊劑對腎臟、生殖及神經發育有風險的報告。即使是2012年以前的，也大多是2004年之前的舊資料。試問衛福部的一人報告若有收納2012年後的最新科學實證，萊克多巴胺恐怕沒有機會開放進口。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，行政院長蘇貞昌心虛不敢面對2012年民進黨主席蘇貞昌的主張：採歐盟模式堅持瘦肉精零檢出，只能用蠻橫粗暴的方式趕人，也不敢接受辯論的請求。如果院長沒信心，也可以派衛福部長陳時中和食藥署長吳秀梅來跟民團辯論，在1218公投投票前，舉辦一場科學實證的辯論會，才是真正民主進步的做法。