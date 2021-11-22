民進黨立院黨團幹事長劉世芳及立委管碧玲今日召開黨團記者會表示，國民黨提出的公投綁大選，目的是要實施不在籍投票，並進一步讓選舉也跟著實施，但這是台灣人民要的嗎？呼籲民眾的眼睛要看清楚。

劉世芳指出，這次4大公投案中，其中1案是公投綁大選，而此公投案領銜人是國民黨立委江啟臣，國民黨現在對外宣傳說，此案目的是為了提高公投投票率、提高民主正當性、降低行政成本，但事實上，這個說法騙很大。

管碧玲說，2018年門檻降低且綁了大選，但公投投票率仍然很低，僅55％，但該次對人的投票率是67％。公投綁大選不是投票關鍵，公投題目才是關鍵。而這次4大公投案，就目前民調，投票率應該會超過55％，公投綁大選事實上不會增加投票率。

管碧玲表示，國民黨宣稱公投綁大選經費僅增加1.1億，但事實是基本費用將近4.5億，其中包括人力經費需2億，加上用品、印刷等相關費用。而1個公投題目要增加1.1億，換言之，若舉辦4題公投案就要7.7億費用。

管碧玲指出，國民黨打算年年要公投，遇選舉就綁大選，並非2年1次大選辦公投。所以事實上，公投不但沒有減少經費，反而還增加經費。

管碧玲說，國民黨現在一直要推動公投不在籍投票，甚至還要把此案入憲，恐造成遇到公投案時，台灣全面不在籍投票。但目前全國、地方選舉時，仍要現場投票，若遇到公投綁大選，難道要一邊公投不在籍投票，一邊到現場投選舉票嗎？此舉將導致選舉票也跟著不在籍投票。台灣人民希望全面實施不在籍投票嗎？

劉世芳表示，「以目前熱絡狀況，依各家民調推估，本次公投案投票率將超過5成。希望民眾能看清楚，國民黨騙騙騙的一場騙局」。