在原物料市場方面，世界正處在一個巨大變化的起始點。石化燃料時代即將結束，這是必然的方向。未來幾十年從化石燃料時代過渡的道路，已經在所有主要工業國家中開始起跑。世界經濟大部分估將依賴於21世紀的新「黑金」。

化石燃料不會被一種燃料取代，而是被許多不同的無機原物料取代，沒有這些原料，全球經濟和能源體系就無法運轉。這些原料包括銅、鈷、鎳、鋰以及鉑族金屬和稀土等。

智慧裝置、電池、電腦和電動車需要更大量和更複雜的原材料配置，它們是未來技術的基礎。沒有這些新的原物料，能源、氣候和交通將不會產生進一步變化。

然而在自詡為氣候保護和潔淨未來技術先驅的歐洲，對這些原物料的控制迄今只是微乎其微。相反，歐洲使用了世界其他地區的原材料，其中大部分來自中國、中非、南美和印太國家。簡言之，歐洲在能源和數位化轉型方面的進步是依賴外國提供原材料。

在石油時代的巨頭是英國石油、荷蘭皇家殼牌、沙特阿美(Saudi Aramco)和俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)。這些礦業公司都是非常成熟、面向全球、多元化的礦業公司，例如必和必拓、力拓和嘉能可(Glencore)，他們都在英國股市上市，他們與紫金礦業或其他快速增長的中國和印度公司展開激烈競爭。目前控制全球大宗商品市場的正是這些公司。

然而，未來的全球礦物和金屬原料市場形勢對歐盟不利：歐洲沒有自己的大型公司，也幾乎沒有自己生產的原材料。這些問題和其他例如原材料供應、地緣政治、原材料開採中的環境保護、社會和人權問題等結合在一起時，這些問題不能單獨個別地處理，可能要整體地考量和處理。

但是目前的情況不是如此，歐洲的原物料政策更像是單獨的措施和願景所組成，儘管目前對歐洲相關戰略的認識有所提高，並在歐盟層次開始採取一些適切的措施。

過度依賴外國和自身技術不足等缺失，會隨著地緣經濟和地緣政治風險的增加而增加。而戰略方針應該圍繞三個關鍵問題發展，即歐盟如何減少對某些關鍵原材料的依賴？是否有符合條件的歐洲公司或原材料計畫？歐盟以外是否有可靠的合作夥伴，可以在原材料計畫上進行合作？

這些問題不僅包括原材料的提取問題，還包括回收、循環經濟、技術開發和研究。歐盟商品機構可以借鑒歐洲煤炭和鋼鐵共同體、歐洲原子能共同體和能源聯盟等歷史先例。整體的核心應該在21世紀把歐盟建成一個有活力的大宗商品參與者。因為只有擁有主權和行動能力的人才能在原材料、市場和影響力的全球權力鬥爭中競爭。