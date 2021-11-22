林世賢在搏得允杯請示同意後，請出主神開基天公神尊至廟埕廣場，列席說明會。（謝瓊雲攝）

彰化市元清觀主神開基天公─玉皇大帝，以紅樟木的木刻神尊安座於泥塑大神尊內，歷經2006年一場大火，仍金身不壞，浴火重生，成為奇談。（謝瓊雲攝）

彰化市元清觀是全台唯一供奉主神為玉皇大帝的廟觀，創建於1763年，迄今已258年。（謝瓊雲攝）

繼南瑤宮之後，彰化市再度啟動8家公有寺廟的文物普查建檔計畫，22日舉辦說明會，彰化市長林世賢在元清觀廟埕特別供請出主神「天公祖」玉皇大帝，宣布正式啟動普查計畫，針對8座寺廟、230件登錄文物進行詳實記錄建檔。

普查說明會委託嵐厝創意企業社負責人蔡金元主持，說明普查方法及寺廟文物類型，除了地方文史工作者、志工團體、里長與民代，彰化縣文化局、文化部文資局都派代表出席說明會。

說明會前特別遵照民間信仰科儀，由林世賢向開基天公請示允杯同意，並將神尊自正殿請至廟埕廣場，全程「列席旁聽」說明會；普查研究團隊也現場演示如何採集元清觀文物，以利後續普查作業執行。

林世賢表示，彰化市公所是全台唯一有公家寺廟的政府機關，共管理15間宮廟，有形的宮廟文物就是歷史見證，適時保存維護與考究建檔，刻不容緩。南瑤宮的普查已委由逢甲團隊完成，這次提報普查則以開化寺、懷忠祠、城隍廟、關帝廟、元清觀、聖王廟、慶安宮，與大東門福德祠等8座，進行為期2年的調查研究與建檔。

林世賢說，8間寺廟初步預估登陸230件文物，將精確詳實記錄普查，就基本資料、保存現況等管理資料等建檔，並聘請3位文史專家學者，進行文資身分建議，提供各宮廟文物價值及文物背景判讀等相關諮詢與協助，讓彰化市的開發歷史與現存文物再現時空聯結。