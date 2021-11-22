備受市場關注的11月貸款市場報價利率（LPR）繼續按兵不動。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，11月貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％ ，兩個期限品種報價均與上個月持平。

澎湃新聞報導，LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

這是LPR連續19個月保持不變。本月LPR報價引發市場頗多關注，此前曾有外資機構預測，本月1年期貸款市場報價利率可能向下調降5個基點。不過，在本月月中例行的中期借貸便利（MLF）續作中，人行開展人民幣（下同）1兆元MLF操作，中標利率與前期持平。

LPR由各報價行按中期借貸便利利率加點形成的方式報價，過去，除2019年9月1年期LPR在MLF利率沒有變動的背景中下調了5個基點，其他情況下均是LPR與MLF同步變動。

中信證券認為，第四季降準、降息預期紛紛落空，缺乏降准降息的引導，LPR下調空間不足。於此同時，當前經濟最大不確定性在地產，政策調整限於信貸政策邊際寬鬆，貨幣政策偏好結構性工具。隨著財政發力和寬信用逐步顯現，LPR降息也並不值得博弈。