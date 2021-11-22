距離1218公投倒數不到一個月，其中核四商轉案熱議不斷，中華核能學會今(22)日召開「用過核燃料處理論壇記者會」，前總統馬英九致詞表示，支持核能、以核養綠、以核減碳是全球的3大趨勢，結果民進黨政府卻為反而反，好像完全不曉得世界正在發生的事，「再這樣與國際背道而馳，台灣就會被淘汰。」

「反核不是全民共識，減碳穩健用核才是！」馬英九表示，一旦2025年核電退場，能源佔比高達8成是火力發電，其中5成是夏季安全存量天數僅7天的天然氣，「我當總統時碰到刮颱風都擔心船進不來，只要一艘進不來供電馬上拉警報，國內電力可能常常陷於危機，要是未來碰到航線遭到封鎖，要如何維持電力供應？」

馬英九說，今年3月歐盟的科學專家機構聯合研究中心(Joint Research Centre)報告認定，核能不排碳屬於綠能，也符合永續投資的標準；今年8月聯合國歐洲經濟委員會也公開呼籲，沒有核能，2050就無法達到碳中和；英國經濟學人週刊報導的「安全而必要的核能」、美國時代雜誌週刊的「新一代核能機組是可以掌握綠色未來的關鍵」，可見歐美都主張現在是以核減碳的時代。

馬英九指出，日本311核災中沒有人是因為放射性污染而死，原子力規制委員會也在持續受理停機的核電廠重啟，46場中已經有9場恢復供電；美國除了延役老舊核電廠外，也發展小型的核電機組供偏遠地區使用，更以大筆資金協助波蘭、肯亞、烏克蘭、巴西、羅馬尼亞、印尼等6國興建核電廠，中國大陸更投資超過5000億美元，計畫在2030年前興建150座核能電廠，將從現有51座增加到201座，遠超美國的93座。

馬英九說，民進黨政府如今還在反核、廢核，好像不知道世界正在發生的事，支持核能、以核養綠、以核減碳是全球的3大趨勢，民進黨再這樣搞下去，台灣就會被世界淘汰。

另對於新北市長侯友宜「沒有核安、沒有辦法處理核廢料就沒有核電」，以及宜蘭縣長林姿妙「核四沒有核安就沒有商轉」等說法，馬英九感嘆，兩名地方首長因為不瞭解核廢處理而反對重啟，令人遺憾。