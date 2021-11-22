EVERYONE IS IN THE MIX. pic.twitter.com/5VmGm2MbEk — Phoenix Suns (@Suns) November 22, 2021

上季西區冠軍太陽如今展現無人能擋的連勝氣勢！面對少了約基奇的金塊，太陽22日靠著替補後衛卡麥隆強生攻下生涯新高22分，艾頓也拿21分，輕鬆以126比97砸碎金塊，搶下12連勝，目前13勝3敗，仍居西區第2，持續威脅勇士龍頭地位。

太陽一開賽就火力全開，首節狂轟48分，且只讓苦無約基奇壓陣的金塊攻下28分，很快就取得20分大幅領先，儘管金塊仍想努力追分，可是先發大前鋒阿隆戈登下半場連吞兩次技術犯規遭到驅逐出場，也讓比賽很快就進入垃圾時間。

太陽除了卡麥隆強生、艾頓兩人得分破20，戴文布克也有17分、7助攻與4籃板，克勞德15分，派恩與麥基各有10分，保羅9分、10助攻，太陽最近狀態實在太好，幾乎每個上場球員都有貢獻，也讓他們持續展現本季爭冠氣勢或模樣。

至於苦吞4連敗的金塊，儘管先發五人得分全都上雙，傑夫格林19分最高，阿隆戈登16分、10籃板，賈麥克格林14分，蒙提莫里斯與巴頓各拿10分，金塊目前不僅約基奇因為右腕扭傷缺席，麥克波特也因背部受傷持續缺陣當中，陷入連敗不意外。