澳洲今天與英國、美國正式簽署文件，為澳洲海軍增添核動力潛艦踏出另一步，為爭議性AUKUS安全聯盟協議的一環。

法新社報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）與美、英外交人員一起簽下協議，允許3國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」。

這是澳、英、美9月宣布組成三方安全聯盟AUKUS，因應中美競爭日益激烈的太平洋地區戰略緊張以來，首次公開簽署與這項技術有關的協議。

杜登在坎培拉和美國駐澳洲代辦高德曼（Michael Goldman）、英國高級專員特麗迪爾（Victoria Treadell）共同簽署協議之前，美國總統拜登19日在聲明中說：「這份協議將允許我們展開合作，進一步提升我們共同的防禦狀態。」

根據AUKUS協議，澳洲將獲得8艘具匿蹤能力、能執行長距離任務的最先進核動力潛艦。協議並提供網絡共享、人工智慧、量子和未具體說明的海底能力。

這項協議惹惱了中國，稱這對該地區穩定構成「極不負責任」的威脅。

這項協議同時也激怒了法國，因為巴黎當局直到最後一刻，才發現法國與澳洲所簽訂，價值約650億美元的油電混合動力潛艦合約已被取消。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對於整起事件的處理手法毫無歉意，堅稱這符合澳洲的國家利益，也知道會「惹惱一些人」。