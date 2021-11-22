蔡父神情哀傷落寞。(蔡依珍攝)

有民眾一早到事發超商獻花，為蔡男哀悼。(蔡依珍攝)

有民眾一早到事發超商獻花，為蔡男哀悼。(蔡依珍攝)

有民眾一早到事發超商獻花，為蔡男哀悼。(蔡依珍攝)

蔣姓紙藝師不滿遭勸導戴口罩，3進3出超商持刀刺死跨區代班的蔡姓超商店員，檢方22日解剖釐清蔡男死因，蔡父含淚表示，真的很冤枉、很不甘心，「一個孩子養到30歲去工作就被殺掉了，希望社會還我們一個公道！」蔡姐也感嘆事發至今不見超商任何表示，為弟弟不捨，另有民眾一早到事發超商獻花，為蔡男哀悼。

龜山區連鎖超商30歲蔡姓店員21日凌晨4時許規勸41歲蔣姓男子戴口罩，未料蔣男心生不滿，3度去而復返，持刀猛刺蔡姓店員左胸3刀，蔡男踉蹌逃出店外，隨即倒臥血泊，緊急送醫仍傷重不治，但蔣男遭警逮捕後，竟對行凶過程推稱「全忘記了！」桃檢複訊後，以蔣男所犯殺人罪嫌重大，且有逃亡和反覆實施之虞向法院聲請羈押，桃院也認蔣嫌自承有精神疾病，裁定收押未禁見。

桃檢22日一早在桃園殯儀館排定解剖，蔡父到場後雙眼紅腫，受訪時眼泛淚光表示，社會這樣很讓人擔心，一個孩子養到30歲就被殺掉了，「他是很認真去工作又不是去玩！」真的非常不甘心，很難過。

面對蔣嫌推託忘記了，蔡父則說不知道檢察官會怎麼辦案，只希望社會還他們一個公道就好。蔡姐則提到，事發至今，弟弟工作的超商不聞不問，讓家屬感到心寒，也為弟弟不捨。但有一般民眾獲悉消息，一早買了一束黃色向日葵放到事發超商前的花叢邊，為蔡男哀悼。