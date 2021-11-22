湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)對活塞中鋒史都華(Isaiah Stewart)的肘擊震驚籃壇，兩人當場都被驅逐，並且面臨禁賽處分。活塞總教練凱西(Dwane Casey)賽後回應媒體說：「（史都華）他不該受到任何處罰。他沒有及時離場，聯盟必須對此做出決定，但他的額頭縫了8針，我甚至不確定他是否知道是誰打中他，他血流滿面而且很生氣，從這裡看來我不認為聯盟會對他怎麼樣，除了他沒有及時離場，我猜這是他被驅逐的原因，這樣的處罰應該夠了。」

詹姆斯被吹2級惡性犯規退場，美媒CBS依照聯盟的判例，推測他可能遭到2至3場禁賽。2018年湖人和火箭發生衝突，隆多(Rajon Rondo)被禁賽3場，英格拉姆(Brandon Ingram)被禁賽4場。當時英格拉姆先出拳攻擊隆多臉部，隆多也還擊打在對方臉上。前陣子還有金塊約基奇(Nikola Jokic)惡意推擠熱火馬基夫莫里斯(Markieff Morris)，約基奇遭禁賽1場、罰款5萬美元。

這次詹姆斯是往身後肘擊，因為角度很高而打在史都華的眼眶，雖然不像英格拉姆那樣蓄意攻擊，依然是非常危險的動作。史都華因為情緒失控，被旁人拉開後又跑向詹姆斯，裁判花費一番手腳才護送他離場，他被吹兩次技術犯規。

湖人後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)被吹1次技術犯規，他假裝要衝上前然後被裁判抱住的鏡頭，被球迷發現而取笑「演得很賣力」，不過這本來就不關他的事。