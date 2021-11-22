台酒董事長丁彥哲今日保證，台酒泡麵、米酒農曆年前不會調漲。但是年菜的部分，可能部分品項調漲。

台酒今日赴立法院財政委員會接受質詢，立委李貴敏關心，鼎泰豐也漲、麥當勞也漲價，台酒還可以凍漲多久？雖然台酒已經掛保證不會帶頭漲，但是其他廠商已經漲，會不會跟進漲價。

丁彥哲表示，台酒民生米酒、啤酒類相關的產品不會漲價，泡麵的部分農曆年前不會漲；年菜的部分，部分品項可能調漲。