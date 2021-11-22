陳其邁今（22）日笑說，吃火鍋「我不是吃芋頭那派，放了美味就會損掉」。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷日前曾自爆「連火鍋我也一定要加芋頭」。（柯宗緯翻攝）

高市府觀光局力推「2021大港吃鍋」活動，高市議員黃捷點名市長陳其邁接力吃鍋，而黃捷日前曾自爆「連火鍋我也一定要加芋頭」。對此，陳其邁今（22）日笑說，「我不是吃芋頭那派，放了美味就會損掉」。兩人立場難得不一，對於火鍋各持己見。

黃捷今年5月曾發文指出，「連火鍋我也一定加芋頭」，引發網友熱議，有網友留言笑說「黃捷看起來乖乖的，居然做這種事！？」、「身為高雄市議員，火鍋一定加芋頭，應當罷免」。

觀光局近日為鍋粉特別企劃「2021大港吃鍋」活動，找來在地議員老饕響應吃鍋，分享吃鍋心得及獨到吃法。黃捷介紹鳳山酸菜白肉鍋，並點名陳其邁接力吃鍋，但黃捷吃鍋加「芋頭」又成話題。

媒體今問及陳其邁看法，陳其邁表示，各種鍋都有牛肉鍋、汕頭鍋、眷村帶來的酸白鍋等，羊肉爐也有，五花八門都很具特色，「我鍋吃很多，不只吃哪種鍋，我也不方便表態哪種鍋好吃 」，怕影響鍋王選拔，但都各有特色，自己都很喜歡。

不過對於火鍋加芋頭部分？陳其邁則堅持說，「芋頭加了就融化了，煮太爛比較不好吃」，他也透露獨門吃法，在吃牛肉鍋或汕頭鍋，所有精華都在湯裡，他會再加飯，然後再加一點牛肉下去煮粥，「但所以芋頭下去⋯⋯」，強調自己不是吃芋頭那派，放了美味就會損掉。

觀光局說明，此次大港吃鍋活動分為「個人鍋組」或「共鍋組」報名，各組鍋王可獨得獎勵金10萬元。另外正熱情招募鍋物達人試吃員，歡迎對火鍋有滿腔熱血民眾報名試吃。