民進黨立委高嘉瑜近日為「新4劑服英戰士」一事，要求衛福部長陳時中公開道歉。民進黨立院黨團書記長蔡適應今日於黨團記者會表示，私下了解，高嘉瑜認為有被誤解，所以他自己會再公開澄清。

蔡適應指出，政府提供各式疫苗供民眾施打，出發點和目的是為建構疫苗保護網。高嘉瑜後來也私下說明，此段說法遭媒體曲解，並表示會再透過臉書澄清。

蔡適應說，疫苗通過緊急授權認證(EUA)，能保護國人安全，才是最重要的，至於能否出國，那不是打疫苗當下的重點，這也是當時推動國產疫苗的目的。