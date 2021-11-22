高麗航空是北韓國內唯一航空公司，傳言旗下的空服員都是萬中選一的天然美女，北韓政府成立的對外半官方組織「朝鮮經貿文化情報DPRK」，近日在臉書公開兩張高麗航空空姐的照片，漂亮的臉蛋讓網友盛讚連連。

照片中，這名空服員梳著整齊包頭，將渾圓的額頭露出，身穿深藍色的貼身制服，繫著安全帶坐在位置上，由於拍攝角度是從下往上拍，該名空姐的眼神剛好又往上飄，乍看之下好像翻白眼，但還是遮掩不了姣好的顏值；另一張照片則是兩名空服員站在機艙內，妝容完整、衣冠楚楚，且拍攝距離很近，可以看到她們的膚質乾淨無瑕、白裏透紅，渾身散發絕佳的氣質，讓網友留言誇讚：「素顏都很美」、「滿好看的」還有人問「為什麼朝鮮的女孩，人人都這樣美麗？」

朝鮮經貿文化情報DPRK小編親民地回覆：「因為小編還是會選擇美麗的貼給各位看，不過真的說，朝鮮女孩的美貌值平均值是比較高的。」並透露這些空服員都是精挑細選過的，簡單中文和英文都能溝通，此時又有網友發問能否追求心儀的北韓空姐，小編幽默的回：「當然可以啊，可是會被打槍...」表示北韓空服員只會回應乘客職務範圍內的問題。

除此之外，朝鮮經貿文化情報DPRK小編還拍下飛機餐「復刻版的高麗航空漢堡」，表示這個在台灣非常不容易吃得到，內餡是菜絲和豬肉，有網友好奇北韓能吃算是資本主義的速食？小編認真地解答：「就一道食物而已，沒有那麼嚴重。漢堡是世界人類美食史的一部分。」