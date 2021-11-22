中國國家主席習近平22日在北京以視訊方式出席並主持中國－東協建立對話關係30周年紀念峰會；他正式宣佈建立中國東協全面戰略夥伴關係。

新華社報導，習近平在致詞時表示，中國過去是、現在是、將來也永遠是東協的好鄰居、好朋友、好夥伴。中方將堅定不移以東協為周邊外交優先方向，堅定不移支援東協團結和東協共同體建設，堅定不移支援東協在區域架構中的中心地位，堅定不移支援東協在地區和國際事務中發揮更大作用。

他稱，這是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。中國和東協擺脫冷戰陰霾，共同維護地區穩定。

習近平還稱，要堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素。要踐行真正的多邊主義，堅持國際和地區的事大家商量著辦。中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。