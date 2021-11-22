45歲女星大S（徐熙媛）與汪小菲結婚10年，育有1對子女，他們婚後幸福，還曾上節目《幸福三重奏》大放閃，然而今年6月卻鬧婚變，今（22日）更傳女方已正式訴請離婚，他們過往在節目上的片段也被挖出，當時一起上節目的還有桌球明星夫婦江宏傑、福原愛，如今兩對佳偶都以離婚收場。

真人實境秀《幸福三重奏》當時邀來大S和汪小菲、江宏傑和福原愛、陳建斌和蔣勤勤，讓觀眾一睹這三對夫妻的婚後生活，被視為是模範夫妻，如今卻只剩下陳建斌和蔣勤勤還感情恩愛，另外兩對都婚變，也讓網友感嘆，這節目簡直是受到詛咒。

江宏傑和福原愛也在今年宣布離婚，節目上甜蜜身影不再。(圖/翻攝自微博)

據《鏡週刊》報導，汪小菲和母親張蘭的餐飲事業都在大陸，只有為大S所開的S hotel飯店位在台灣，前陣子受到疫情衝擊，也配合防疫政策改為高級防疫旅館，然而他們在台的投資一直沒有擴展，反而因為疫情將事業重心全放在大陸，和母親在北京開設川菜餐廳麻六記，及粵菜餐廳粵洱堂。

大S和汪小菲曾是人人稱羨的夫妻檔。(圖/翻攝自微博)

汪小菲和大S離婚一事曝光後，外界也相當關心2人名下的財產該如何分配，大S名下2棟豪宅都位於信義區的黃金地段，其中一棟目前市值4億餘元，也是她目前的住處，不僅如此，他們也要面對和2個孩子的相處模式將改變，還有許多問題得處理。