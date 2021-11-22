曾與名師高國華譜出「補教人生」的補教天后陳子璇，這段經世戀情雖步上紅毯，但兩人當夫妻僅9年就破局，陳子璇登出「補教人生」也離開台灣市場，老早轉往大陸發展，獨自在對岸打拚，工作繁忙，陳子璇昨晚就po文，表示非常支持周休二日，理由讓眾人覺得非常中肯。

陳子璇離婚恢復單身已經1年，雖仍與前夫高國華保持朋友關係，但坦言對戀愛還有憧憬，也經常分享豔遇或約會，可看出桃花仍旺，畢竟陳子璇將外貌、身材維持得相當好，一點都看不出來已經48歲，日前她也表示天天打扮得美美的，並且保持機靈，在工作上很有幫助，她因此贏得老闆器重，被安排在重要的職位上。

也因為身居要職，陳子璇平日忙工作，假日也得留心相關的事務，加上疫情關係，已經2年沒回台灣，昨晚她有感而發，表示真心覺得周休二日很有必要，理由是「周一到周五高強度的工作，如果沒有周末兩天放空一下，真的會爆炸！」。

至於她在家裡做什麼？其實就是躺著發呆、聽音樂而已，完全放下一切讓自己徹底放鬆，光用想得就很舒服，也覺得忙碌後的悠閒讓人格外愉快，「如果每天都放假，反而不覺得特別，高壓再得到解放的快樂，就是一種珍貴」，一番話得到認同，網友們還在留言區建議各種假日放鬆活動，給陳子璇做參考。