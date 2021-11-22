鴻海(2317)持續落實優化環境、社會和企業治理（ESG），將中國大陸深圳龍華園區做為集團首個零廢示範廠區，廢棄物管理平台已於1月上線。集團目標在明年首季成為全球首個國際認證公司UL黃金級認證的零廢綜合生態示範園區。

鴻海逐步構築「EPS＋ESG＝永續營運」思維，擴大產業上下游對綠色環保領域投入，集團環保長洪榮聰日前受邀參加UL等公司聯合舉辦的ESG論壇，與其他企業交流分享集團的永續策略與循環經濟零廢管理，並進一步介紹集團落實綠色化學品的使用成果。

鴻海表示，化學品的使用與管理向來為國際各種可持續指標關注焦點之一，鴻海在發展過程中經過不斷努力，在製程設計上實現無鉛無鹵的工藝設計與生產。近年來攜手國際客戶進行組裝廠使用工藝的化學品安全訊息揭露，並建立禁用物質清單。

鴻海指出，集團已完成組裝廠客戶產品綠色化學品的替換，今年開始將規範推展到機構件廠、並向上溯源至供應商配方，收集製程用清洗劑和脫脂劑的成分等資料，評估既有化學品適用性，最後挑選出環保綠色化學品導入產線。

除了自身率先使用綠色化學品外，鴻海亦積極與外部產業協會合作，以自身經驗協助建立產業標準，如今年初以來積極參與國際電子工業聯接協會（IPC）制定電子產業使用的清洗劑IPC-1402規範，預計明年初即可發布。

除了參與產業協會的標準制定，鴻海更注重在綠色化學品的經驗傳承分享，今年開始協助國際專業組織ChemFORWARD建置綠色清洗劑資訊揭露與共用平台，如收集各種清洗劑相關安全健康資料，以促進產業鏈上下游企業能主動選擇環保安全的綠色化學品。

廢棄物零填埋方面，鴻海在中國大陸深圳龍華園區的各法人公司，已於今年1月上線廢棄物管理平台，透過資料化管控可即時追蹤廢棄物產生、流向及轉化率等情況，進一步結合工廠廢棄物減量化、資源化和無害化等多種解決方案做持續改善。

鴻海指出，龍華園區為集團第一個零廢示範廠區，今年六月甫獲政府表彰為深圳市「無廢城市細胞」綠色生態園區單位，預期將在明年首季成為全球首個取得國際認證公司UL黃金級認證的零廢綜合生態示範園區。