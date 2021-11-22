鋒魁科技(7530)主要從事半導體及光電產業等級真空泵浦維修技術服務、新機生產銷售及工廠智慧自動化系統建置業務，國內外客戶包含台積電(2330)、聯電(2303)、群創(3481)、美光、友達(2409)、華星光電、WaferTech及Intel等，預計11月24日登錄興櫃，輔導券商為富邦證券，券商興櫃認購價格為50元。

鋒魁科技董事長張錦發表示，該公司維修服務及泵浦新機均屬於半導體及光電產業製程必要設備。以半導體業為例，因製程要求環境潔淨度嚴苛，須利用高速率真空泵浦抽氣產生負壓的潔淨環境，才可完成化學氣相沉積製程；因薄膜沉積或乾蝕刻製程等，均需要在超高真空的環境下操作，且半導體製程技術不斷往更小線寬與更高密度的方向進步，因此半導體製程環境對真空度與潔淨度的要求也就愈來愈高。

他指出，真空泵浦設備有效的抽氣對需要真空、負壓環境半導體製程，產品良率有著巨大的影響，因此扮演極為重要角色。公司因長期深耕半導體及光電產業真空泵浦市場，深諳該市場及國際品牌真空泵浦維修技術及產品特性。並且掌握原物料材料特性及關鍵設備技術參數。為因應產業發展，除持續優化維修服務技術，並持續開發各類半導體及光電產業等級真空泵浦精密零組件；另外，近年自行逐步成功研發自有品牌新機，與國際大廠技術性能並駕齊驅；未來將持續開拓智慧機電系統與自製品牌新機製造等新業務；因此在新業務的導入下，營收與獲利率可望有所提升。

鋒魁科技已建置多處海外服務據點，強化國際市場布局，使得可以配合各客戶需求，及時提供新機銷售及維修服務。此外，鋒魁科技深諳半導體及光電面板等級真空泵浦設備關鍵參數及材料特性，得以開發自有品牌真空泵浦新機種。半導體產業為全球經濟重心，不論是AI、5G、車用及物聯網或者是智慧應用發展皆與其有密切的關聯性，隨著科技發展，各廠商無不追求更精密的製程技術以及更嚴謹的產品品質，除了高科技廠房、無塵室之外，也對半導體設備之有著更高的需求，相對的對真空環境要求變得更加嚴格，產業趨勢為真空維修及更換新機市場帶來極大的商機。

鋒魁去年每股虧損1.37元，今年前3季稅後淨利0.13億元，轉虧為盈，每股盈餘0.39元，近年公司開始投入半導體、光電產業等級真空泵浦新機製造，並已成功通過半導體廠集團驗證測試，且順利出貨，隨著產業趨勢發展，未來營運成長可期。