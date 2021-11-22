節能減碳是目前全球環保的大課題，根據行政院環保署「全台低碳永續家園」認證，全台歷年報名推動減碳行動的案件，共有1245個評選獲獎，台灣房屋集團統計各縣市獲獎的案件量，其中，新北市轄區內獲得「銅級」與「銀級」成果認證的有142件，成為全台邁向低碳永續城市的優等生，桃園與台北分居二、三名，各有127及103件。另外台南市雖僅排名第7位，但其榮獲銀級認證的案件高達16個，是全台推廣減碳行動，擁有最多銀級認證的城市。

台灣房屋集團總裁彭培業指出，全球暖化氣候變遷，近期備受各國重視的第26屆聯合國氣候大會（COP26）首要任務，就是敦促各國積極採取有效措施，以達成2030年前減少45％的碳排放，2050年實現淨零排放，將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度之內。

獲得銀級的新北市淡水區公所與各里配合，善用建物屋頂，設計雨水回收系統，規劃城市農場為都會區增添綠意，並培育健康有機蔬菜與老人共餐，更有里內居民自發性將閒置空地改闢為生態池，吸引各式蟲鳥生物棲息，成為社區內的小型生態園區。而台北市文山區明興里，則是將舊建築再利用，將原本軍方的廢棄房舍，打造成生態教育館，常常安排社區防災的教學、學習營造螢火蟲棲地、老年生涯適應學習等活動，除了讓民眾親近生活環境，更為老屋賦予新生注入新活力！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透過綠化節能減少碳排放，不僅有助減緩溫室效應，也能降低pm2.5空汙威脅，減少呼吸道疾病的發生，不少社區將頂樓改造成菜園花圃，打造都會小農生活，成為社區形象特色，更減緩了熱輻射，降低室內溫度，也減少了電費使用。張旭嵐說，事實上個人居家生活，也可從節約能源與綠色生活兩大部分，選擇降低碳排放的生活模式，例如增加住宅綠化量，增加植栽建造綠屋頂、綠圍籬、使用節能電器、廢棄物減量、多使用大眾交通等綠色運輸，都能一同為永續環境盡一份心力。