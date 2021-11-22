元宇宙題材點火，帶動近期宏達電(2498)、威盛(2388)等王雪紅概念股掀起一波漲勢，儘管今日有大陸財經官媒大潑元宇宙冷水，但亞系外資在最新針對元宇宙出具最新研究報告中，仍點名台積電(2330)、廣達(2382)、瑞昱(2379)和玉晶光(3406)等在元宇宙上具有技術領先和切入市場獲利的能力，均送出「買進」評等。

全球一線科技界指標人物接連點名「元宇宙」，包括臉書創辦人祖克伯格評價「元宇宙」、輝達執行長黃仁勳、Google聯合創始人謝爾蓋布林等，所謂的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活，且因為疫情使遊戲產業飛速增長、網路社交需求激增，以及VR、體感等遊戲裝置和相關科技的迅猛發展，也促成今年成為全球「元宇宙」元年。

亞系外資表示，若用元宇宙帶動未來營收占比來估算，約可貢獻台積電(2330)營收達20~30%，而瑞昱、聯詠(3034)、鈺太(6679)、聯發科(2454)等IC設計族群約5%；電子零組件玉晶光11~15%；代工廠部分約可貢獻廣達營收35%、緯穎(6669)100%、鴻海(2317)8~10%、和碩(4938)5~10%等。

亞系外資進一步提到，元宇宙在國際一線科技巨頭陸續喊進和投資下，勢必會成為PC、智慧手機和物聯網後，下一個科技題材的超級向上週期，儘管說元宇宙起飛時間點還有待觀察，但還是需要先前建置基礎建設、硬體規格升級，將有利於台灣硬體供應鏈，像是處理器、WiFi、伺服器和鏡片等零組件廠商，可望首波受惠。

不僅如此，亞系外資也說，元宇宙不僅限於虛擬實境、擴增實境，元宇宙在基礎建設架構後，終端需求可預見，而台廠供應鏈可望迎來繼PC、智慧機後的超級題材週期。

相關受益股上，亞系外資點名台積電、廣達、瑞昱和玉晶光主要看好技術領先和切入市場獲利能力，都給予「買進」評等。

惟值得注意的是，大陸財經官媒大潑元宇宙冷水，直指元宇宙應該是一項長期投資建設的系統性工程，基本面有待時間驗證，短期熱炒不可取。