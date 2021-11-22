國民黨主席朱立倫主張1218公投立場為「四個同意」，但部分黨籍縣市首長對重啟核四有疑慮，新北市長侯友宜也未對公投表態，朱稱與侯的公投看法一致，侯今天上午出席新北歡樂耶誕城開箱記者會活動表示，謝謝大家關心這個議題，相信最重要的公投展現，尊重所有民意的取向，大家努力把握當下，做好現在每個人的角色。

侯友宜說，他在新北市11年，當中當過核安監督會主任委員，一直很了解問題的存在點，如果中央沒辦法處理核安，沒有能力處理核廢料，就沒辦法去談核電，這才是最重要的關鍵。