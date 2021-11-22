繼輝達、臉書、谷歌之後，又一家晶片大廠高通因看好自家在自駕車和其他聯網裝置的晶片銷售成長，搭上元宇宙題材，股價刷新歷史新高。元大未來關鍵科技（00876）ETF因第一大成分股就是高通(資料日期:2021/11/17)，接續元大全球AI（00762）ETF因第一大成分股輝達大漲表現，而備受注目。00876與00762兩檔ETF因處於全球制高點佈局，成分股皆為頂尖國際級企業，產品競爭力強、應用範圍廣，截至2021/11/17，一張還不用5萬元，就能參與各種最新科技投資機會。

近一年來，疫情造成數位經濟崛起，遠距教學、醫療應用蓬勃發展，高網速、低延遲、廣連結的5G躍為投資新星，之後的半導體晶片缺貨、特斯拉帶動電動車熱潮，以至於近期臉書改名將元宇宙一詞推上浪尖，令人眼花撩亂的科技話題，投資人焦慮跟不上最新趨勢。專家提醒，想搭上科技投資主題不妨選擇透過ETF的指數編製邏輯化繁為簡後，選擇真正能掌握最新關鍵科技發展企業的ETF。

元大投信說明，預期未來10年新科技發展萬變不離其宗，大概不脫建基於AI、5G之上的應用，不妨挑選全球布局的AI、5G ETF，透過嚴謹的指數編製邏輯定期汰弱留強，長期鎖定該領域的最新發展，也不用擔心與科技新話題脫鉤。

以元大未來關鍵科技ETF為例，成分股瞄準通訊業的半導體及上游關鍵零組件與設備，並特別納入研發費用佔比項目，選出注重研發實力業者，追求未來競爭力領先優勢。截至11/17，前十大成分股包含了多國晶片設計指標股如高通、英飛凌、聯發科；半導體設備大廠應用材料、東京威力科創、科林研發，晶圓代工龍頭台積電等，可說是投資5G還順便打包電動車、元宇宙題材，股價適時反映受惠。

再看元大全球AI ETF，11/17為止，前十大成分股包含晶片大廠輝達、超微，跨足AI、遊戲、自駕車、比特幣挖礦題材；廣布雲端、網通、汽車電子多領域的FPGA晶片廠商賽靈思，另外巴菲特也投資的雲數據公司Snowflake，FAANG中的臉書、谷歌，都在成份股之列。

只要是科技產品，自然就少不了晶片、大數據、電池、被動元件等零組件及系統，00876與00762廣納一籃子全球科技業精英，在這些熱門科技議題上從未缺席，適合小資族輕鬆布局全球科技業新契機。