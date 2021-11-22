45歲何姓男子今（22日）上午8時許，開車送子女上學後返回新北市新店區花園一路別墅住處外，遭不明人士開槍攻擊，後頸左處中2槍後傷重不治。（翻攝）

45歲何姓男子今（22日）上午8時許，開車送子女上學後返回新北市新店區花園一路別墅住處外，遭不明人士開槍攻擊，後頸左處中2槍後傷重不治，警方調查，何男經營咖啡豆進出口貿易，交友狀況單純，正進一步調查是否生意上有與人結怨。

新北市消防局今（22日）上午8時許獲報，45歲何姓男子疑因中風倒臥於新店區花園一路某別墅外，警消抵達時發現他後頸處大量出血，緊急送往新店慈濟醫院急救，經急救後於9時許宣告不治，院方發現何男後頸左側有2處槍傷，警方懷疑遭人「近距離」射擊，正擴大偵辦中。

據悉，何男被民眾發現倒臥於社區內，一度以為疑因中風發作倒地，警、消抵達時發現他後頸處大量出血，並非是中風，由何男的妻子陪同緊急送往新店慈濟醫院，急救約1小時後宣告不治。

警方在現場拉起封鎖線並發現2顆彈殼，初步調閱監視器發現，7時許有一輛可疑的銀色汽車駛進社區，懷疑該車輛涉有重嫌，目前已調閱監視器並連繫林姓女車主到案說明。

警方調查發現，何男經營咖啡豆進出口貿易、交友狀況單純，是否與人結怨待進一步釐清。此外，何男所居住的社區，完工時曾號稱僅次於陽明山的高級社區，有許多政商、藝人都定居在社區中，也讓社區住戶們議論紛紛。