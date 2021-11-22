2022縣市首長選戰，朝野各黨已展開布局，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，成為外界關注焦點。國民黨蔣萬安呼聲高，台北市副市長黃珊珊則表態參選；而衛福部長陳時中先前因喝酒嗨唱影片外流，是否影響2022民進黨布局待觀察。根據最新民調指出，明年台北市可能重演藍綠白「三腳督」局面，而國民黨立委蔣萬安不管是對上民進黨的陳時中或林佳龍，或黃珊珊、民眾黨高虹安，支持度皆領先。

《ETtoday新聞雲》11月17日至19日，針對19歲以上的台北市民進行2022台北市長人選調查，結果顯示，國民黨以蔣萬安呼聲高，民進黨中仍以陳時中支持度最高，支持度22.5%高於林佳龍的19.6%；民眾黨部分，黃珊珊支持度為37.3%、高虹安7.2%。

若2022台北市長選舉由蔣萬安、陳時中對決，蔣萬安以50.3%的支持度領先陳時中的32.0%；若民眾黨派黃珊珊出戰，蔣萬安的支持雖仍以39.7%領先，但與陳時中（28.2%）的差距會從原本的18.3%拉近為11.5%。若民眾黨派出高虹安，蔣萬安支持度則有44.8%的支持度，仍領先另兩位人選，與陳時中（31.6%）的差距則為13.2%。

此外，若民進黨派出林佳龍，蔣萬安則以50.6%支持度領先林佳龍的29.0%；而民眾黨不管派出黃珊珊或高虹安，蔣萬安的支持度仍分別以40.8%、46.5%領先。

另對於台北市長柯文哲的施政滿意度，有8.5%民眾表示非常滿意、42.3%還算滿意、24.8%不太滿意、19.3%非常不滿意。

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